Marvel Studios recurriría a uno de sus colaboradores más importantes para dirigir Avengers: Secret Wars

Marvel Studios ya plantó la bandera en el terreno. Su gran plan para los próximos años será indagar de lleno en el multiverso para llevar a cabo las próximas películas de Los Vengadores. Y ambas películas serían dirigidas por directores con experiencia en este universo de superhéroes.+

Por un lado, Avengers: The Kang Dynasty será dirigida por Destin Daniel Cretton, un director conocido por trabajar previamente en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. En tanto, para Avengers: Secret Wars, Kevin Feige recurriría para el responsable de una de sus películas más exitosas.

De acuerdo a un reporte del podcast The Weekly Planet, uno de los candidatos para cerrar la fase 6 del MCU es ni más ni menos que Ryan Coogler, director de Black Panther y la secuela que planean lanzar durante este año.

Según el reporte, Coogler está “en conversaciones” para hacerse cargo de Secret Wars, instalándose como “una elección bastante obvia” de parte de Marvel Studios.

Por ahora no existe una confirmación oficial al respecto, y el informe no reveló si habían otros candidatos para el puesto, pero tengan en cuenta que Joss Whedon dirigió las dos primeras películas de The Avengers, seguido de los hermanos Russo.

Destin Daniel Cretton ya está confirmado para la quinta película, pero la gran duda por ahora sigue siendo quién se hará cargo de Secret Wars y si, tal como en los cómics, su historia estará conectada directamente con Los Cuatro Fantásticos.

Las fases restantes del MCU

Por si no lo recuerdan, Black Panther: Wakanda Forever marcará el fin de la fase 4 de Marvel Studios que comenzó Black Widow.

La fase 5 comenzará con Ant-Man and the Wasp: Quantumania e incluirá además a Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Marvels, Blade, Captain America: New World Order y Thunderbolts, junto a todas las series que estreno Disney+,

Finalmente, por ahora solo está claro que la fase 6 comenzará en 2024 con la película de Los Cuatro Fantásticos y continuará en 2025 con las películas de The Avengers.