Kevin Feige sugirió que una escena ideada para cerrar la película se transformara en toda la trama de Spider-Man: No Way Home

[Esta nota contiene spoilers de Spider-Man: No Way Home]

Si les gustó Spider-Man: No Way Home y todavía no se aburren de toda la trama con el Multiverso que abordó la película, probablemente querrán agradecerle o desearle un buen día a la distancia a Kevin Feige.

Pese a que el presidente de Marvel Studios naturalmente ha estado involucrado en las decisiones buenas y malas respecto al MCU, de acuerdo a los guionistas de Spider-Man: No Way Home, la trama de la película más reciente de Spidey se estableció gracias al productor.

En una entrevista con el portal The Warp los guionistas de Spider-Man: No Way Home, Chris McKenna y Erik Sommers, hablaron sobre el desarrollo de la premisa de la película más reciente de Peter Parker.

Así, los escritores confirmaron que obviamente Spider-Man: No Way Home tenía que lidiar con la revelación de la identidad secreta de Peter que ocurrió al final de Spider-Man: Far From Home y por ende pasaron un buen tiempo pensando en cómo continuar la historia del héroe tras el complicado escenario que dejó la acusación del asesinato de Mysterio.

“Dijimos: ‘Está bien, sabemos que estamos lidiando con las consecuencias de (Far From Home). ¿Qué pasaría?‘”, dijo McKenna. “Y eso nos llevó por caminos de historias diferentes que no eran esta historia. Y luego, no sé si fue idea de Kevin (Feige), la idea de hacer algo con los otros villanos y tantear eso al final (de la película), creo que surgió la idea de una escena”.

De acuerdo a lo planteado por McKenna, básicamente en la construcción original de Spider-Man: No Way Home se consideró recuperar a los villanos de las sagas anteriores del trepamuros para una sola secuencia o una especie de escena post-créditos. No obstante, preparar el camino para ese guiño fue complicado y finalmente aquella propuesta se extendió.

“Así que se nos ocurrieron diferentes historias que simplemente llevaría hacia una escena como esa”, explicó McKenna. “Así que inevitablemente pensamos: ‘¿Y si Kraven? ¿Qué pasaría si (otros villanos)? Y estábamos dando vueltas a muchas ideas diferentes y finalmente un día, por varias razones, había razones por las que no podíamos hacer ciertas historias, creo que fue Kevin quien dijo: ‘Recuerdan esa idea con todos los villanos de los que estábamos hablando para una escena? ¿Esa idea de los Seis Siniestros? ¿Por qué no hacemos que simplemente sea la película? ¿Hacer que esta película se trate de eso?‘, Y eso hizo que todo se viera abierto”.

Es decir, según McKenna, Feige fue el artífice de la decisión de que Spider-Man: No Way Home se consolidara como una película enfocada en el tema del Multiverso y que por cortesía de esa premisa regresaran varios villanos de las películas anteriores de Spidey.