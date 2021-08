La baja de suscriptores de PS Plus y de usuarios activos no le preocupa a Sony

A Sony no le preocupa la baja que ha tenido en usuarios activos y suscriptores de PS Plus durante los últimos meses.

De la mano de la entrega de sus resultados financieros del primer cuarto del año fiscal, es que se conoció que los suscriptores de PS Plus llegan a los 46.3 millones al 30 de julio, cifra que representa un aumento en relación al mismo periodo del año pasado, pero una disminución al compararlo con los dos últimos cuartos.

Junto con esto, es que también ha ocurrido una disminución de los usuarios activos de 10 millones, pasando de 114 millones durante el primer cuarto del año fiscal anterior a 104 millones durante el actual.

El director financiero de Sony, Hiroki Totoki, apuntó al respecto, “Por supuesto, 104 millones no es un número fuerte, ¿Pero lo estamos viendo como una tendencia a la baja? No lo creemos. Estamos tratando de analizar diferentes elementos, pero no hay tendencias llamativas que podamos capturar. Tal vez este mes o el próximo tengamos que continuar mirar y hacer un análisis“.

Según agregó, el hecho de que durante el año pasado millones hayan debido quedarse en sus casas debido al coronavirus, es que podrían haber aumentado los suscriptores, cifra que ahora estaría regresando a la normalidad. “Entonces, monitorearemos la situación cuidadosamente y profundizaremos el compromiso y mejoraremos la plataforma, por lo tanto, durante el próximo año fiscal tomaremos acciones para apoyar este negocio”, cerró el CFO.