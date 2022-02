La colección remasterizada de GTA excedió las expectativas económicas de Rockstar

En noviembre pasado, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition podría haber llegado a la millonaria cifra de 10 millones de copias vendidas, según reportes compartidos durante esta semana.

Este lunes una presentación para los inversores se llevó a cabo por parte del propietario de Rockstar Games, Take-Two, el cual publicó cifras actualizadas de las ventas que ha tenido GTA 5 y la saga en general. Según los últimos números, la franquicia ha vendido más de 370 millones de unidades, incluidas más de 160 millones de copias de GTA V.

Las cifras superan ampliamente los números que compartió Take Two en noviembre pasado, donde la franquicia de robos de autos alcanzó más 355 millones de ventas y GTA 5 alcanzó 155 millones, números que fueron entregados justo antes del lanzamiento de la trilogía remasterizada de GTA. Lo cual, significa que la serie GTA ha vendido otros 10 millones de títulos que no son de GTA V desde que Take-Two proporcionó por última vez cifras de ventas.

Si bien es cierto que no se puede descartar la venta de otros títulos de GTA en el aumento de 10 millones, es probable que GTA: The Trilogy – Definitive Edition haya representado la gran mayoría de ese número, ya que las ventas de GTA 5 no se incluyen en este.

Hasta el momento, Take-Two no ha confirmado oficialmente las cifras exactas de ventas de GTA: The Trilogy – Definitive Edition, no obstante, el director ejecutivo Strauss Zelnick afirmó que la colección se vendió “muy bien” desde su lanzamiento. Además, durante el anuncio de las ganancias del el tercer trimestre de que se dio el lunes, Zelnick dijo que el título había “superado significativamente” las expectativas comerciales de la compañía.

Durante el lanzamiento que tuvo la colección, las remasterizaciones fueron fuertemente criticadas por una cantidad significativa de problemas técnicos, como documentos “no deseados” que se encuentran en los archivos del juego, música sin licencia y notas del desarrollador. Todo esto, tuvo como consecuencia la retirada temporal del videojuego en PC.

Sobre el estado actual de las ediciones remasterizadas, Zelnick de Take-Two le dijo a Game Industry que se avecinaban más mejoras en el futuro. “Tenemos algunos problemas de calidad. Hemos intentado abordarlos. Tenemos más por venir, y nos sentimos muy bien con el desempeño comercial del título. Creo que al principio todos estábamos un poco decepcionados con la calidad. Estamos muy agradecidos de que la mayoría de esos problemas se hayan abordado. Hay más trabajo por hacer”, señaló.

GTA: The Trilogy – Definitive Edition se lanzará para dispositivos iOS y Android en la primera mitad del 2022.