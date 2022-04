La despedida de Jodie Whittaker comienza con el primer avance para su último especial de Doctor Who

Tal y como se había anticipado durante el fin de semana recién pasado se concretó el estreno de Legend of the Sea Devils, el nuevo especial de Doctor Who. Y aunque aquella entrega seguramente mantendrá ocupados a los fanáticos durante un buen tiempo, la BBC no quiso seguir jugando al misterio y complementó el lanzamiento de ese episodio con el primer avance para el siguiente especial de Doctor Who que marcará la despedida de Jodie Whittaker del papel titular.

Por ahora este especial no tiene una fecha de estreno concreta, sin embargo, la BBC prometió que llegará durante el otoño del hemisferio norte y reafirmó que será la última aventura de la Décimo Tercer Doctor.

Si bien el tráiler no revela mucho sobre la trama, por ahora está claro que su historia involucrará a The Master (Sacha Dhawan), the Daleks y the Cybermen. Todo además de contar con apariciones de Janet Fielding como Tegan Jovanka y Sophie Aldred como Ace.

Sin más preámbulos, puedes ver el avance para el siguiente especial de Doctor Who aquí:

Y también puedes revisar algunas fotos promocionales a continuación:

Este especial se estrenará durante el penúltimo trimestre de este año, tendrá una duración extendida y, aunque con esto el adiós de la actriz parece estar cada vez más cerca, por ahora no hay información oficial respecto a quién reemplazará a Whittaker tras su salida de la serie.