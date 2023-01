La directora de Turning Red está desarrollando en una nueva película para Pixar

Siguiendo la reciente nominación de Turning Red en la categoría de Mejor Película Animada para la próxima edición de los Premios Oscar, Deadline reveló que su directora está desarrollando otro proyecto para Pixar.

En el contexto de una conversación más extensa con la cineasta, Deadline específicamente señaló que Domee Shi está en pleno proceso de desarrollo de otra película para Pixar. Esa cinta no sería una continuación de Turning Red, sin embargo, aún no hay detalles sobre su propuesta.

“Todo lo que puedo decir al respecto es que será muy yo y estará muy inspirada por mi pasado, mi cultura y los temas e ideas de los que me encanta hablar... Creo que con películas como la nuestra y Everything Everywhere All at Once, es realmente genial y realmente importante ver más de estas historias en los medios”, dijo la cineasta.

Shi dirigió Turning Red en base a un guión co-escrito por ella y Julia Cho, pero por ahora se desconoce quién estará a cargo de la historia para su nueva cinta de Pixar.