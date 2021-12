La escena a mitad de créditos de Spider-Man: No Way Home es un mal chiste

Lo incluye incluye spoilers de Spider-Man: No Way Home.

La escena post-créditos de Venom: Let There Be Carnage prometió algo no menor: el cara a cara entre el Venom interpretado por Tom Hardy y el Spider-Man a cargo de Tom Holland.

Sin explicación alguna, esa secuencia adelantó que el antihéroe había sido transportado, de una u otra forma, al universo de Marvel Studios. Y aquello fue algo que ocurrió justo en el momento en el que la identidad secreta del héroe arácnido fue revelada por J. Jonah Jameson.

Pues bien, cuando llegó la hora de ver Spider-Man: No Way Home no hubo pago alguno con las expectativas en esta materia. Eddie Brock (Tom Hardy) no era el sexto siniestro de la ecuación como algunos se ilusionaron, ya que Sony Pictures tiene sus propios planes para hacer una película del grupo de villanos, y su presencia fue relegada a una de las peores escenas presentada durante los créditos de la historia.

Por un lado, la aparición de Eddie al final de No Way Home no tiene explicación alguna para todos aquellos que no vieron Venom 2. No fuimos pocos los que tuvimos que explicar que diablos había ocurrido con nuestros acompañantes que no habían visto esa otra película.

Pero más allá de eso, quizás lo más relevante de subrayar es que la propia secuencia es solo una jugada comercial que tampoco tiene sentido alguno.

A lo largo de Spider-Man: No Way Home se establece que aquellos que conocen la identidad secreta de Peter Parker en otros universos están rompiendo las barreras del multiverso. Es esa la clave que traslada a personajes como el Doc Ock al mundo en el que vive el Parker de Holland. Sin embargo, el Eddie de Tom Hardy no tiene idea quién diablos es Peter o menos qué es Spider-Man. ¿Por qué diablos se transportó? Pues da lo mismo, nunca lo explican. Solo está ahí porque Sony así lo quiso.

De hecho, como si fuese un cuento de niños que no requiere mayor explicación, Sony trató a su audiencia como un infante que se conforma con algo que es... solo por su condición de existir. ¿Tiene algún sentido? Pues, ¡No importa! Con haberla hecho ya es suficiente.

Claro que lo anterior no basta, ya que la propia narrativa de la escena termina remarcando su condición de mal chiste.

Manteniéndose en la playa en donde lo vimos al final de su propia película, un Eddie y un Venom completamente ebrios escuchan sobre lo que hizo Thanos y lo que sucedió con el chasquido. Pero antes de hacer algo que valiese la pena, es regresado a su universo a raíz del hechizo definitivo de Doctor Strange. Sí, ese que elimina todo recuerdo de Peter Parker del mundo.

Más allá de que lo anterior tampoco tenga sentido en la historia propuesta por No Way Home, la gran consecuencia de todo este juego comercial de escenas post-créditos al servicio de vender la pomada es una sola: una parte del simbionte se quede en el universo del MCU.

Aunque lo anterior abre la puerta para que Peter se encuentre con el simbionte, al mismo tiempo cierra la puerta a esa promesa de cara a cara que habían prometido entre el Eddie Brock de Tom Hardy y el héroe arácnido de Holland. Cerrar esa puerta es un error para Sony, especialmente porque la gente probablemente pagaría una entrada para que eso se concrete, pero también solo revela cómo estas dos escenas se convirtieron en un gran engaño para la audiencia.

Obviamente está la posibilidad de que a futuro el multiverso se vuelva a abrir,. el Eddie Brock recupere al resto de simbionte que quedó atrás y la promesa de cara a cara se convierta en una realidad. Pero considerando que Sony Pictures prefiere separar las aguas de las marcas que controla, y el trato de asociación con Marvel Studios está condenado a concluir en algún punto, no es tan seguro que sigan ese camino.

Lo más probable es que mantengan la idea de prestar a Spider-Man al MCU y saquen réditos extra con la galería de personas por otra vía, sin que Sony tenga que dar parte de su torta a Disney. Que Venom siga por su cuenta. Como si aquí no hubiese pasado nada más que un encuentro entre Eddie y Danny Rojas.

En fin, al menos lo único a favor que se puede decir es que al menos esta fue una escena y no un tráiler pegoteado para promocionar una película que llegará el próximo año.