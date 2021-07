La película animada de Injustice presentó a su elenco y su primera imagen

Warner Bros. Home Entertainment finalmente confirmó lo que se venía especulando hace meses y durante esta semana anunció que su próxima película animada será nada más ni nada menos que una adaptación de Injustice.

Tal y como se había anticipado previamente, esta producción tendrá como base a la franquicia de videojuegos que arrancó en 2013. Todo mientras también tomará en cuenta a los cómics de Injustice y en particular a la historia de Injustice: Gods Among Us: Year One que fue escrita por Tom Taylor.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la película de Injustice será dirigida por Matt Peters (Justice League Dark: Apokolips War) en base a un guión de Ernie Altbacker (Batman: Hush).

A grandes rasgos la historia de Injustice se ambienta en una Tierra paralela al Universo DC principal y sigue los eventos que se desencadenan después de que el Joker logra engañar a Superman para que asesine a Lois Lane (quien estaba embarazada) y de paso destruya Metrópolis.

Superman no logra recuperarse de esa situación y después de asesinar al Joker se instala como un dictador. Héroes como Wonder Woman toman partido por el Hombre de Acero, sin embargo, Batman se resiste a sus nuevas políticas y forma su propio grupo para combatirlo dividiendo a la comunidad de superhéroes.

En ese sentido, el elenco en inglés de la película contará con:

Justin Hartley como Superman

Laura Bailey como Lois Lane

Anson Mount como Batman y Rama Kushna

Janet Varney como Wonder Woman

Zach Callison como Damian Wayne y Jimmy Olsen

Brian T. Delaney como Green Lantern

Brandon Michael Hall como Cyborg

Edwin Hodge como Mr. Terrific y Killer Croc

Oliver Hudson como Plastic Man

Gillian Jacobs como Harley Quinn

Yuri Lowenthal como Mirror Master, Flash y Shazam

Derek Phillips como Nightwing y Aquaman

Kevin Pollak como el Joker y Jonathan Kent

Anika Noni Rose como Catwoman

Reid Scott como Green Arrow y Victor Zsasz

Faran Tahir como Ra’s al Ghul

Fred Tatasciore como Captain Atom

En paralelo al anuncio del elenco, THR dio a conocer la primera imagen de esta nueva película animada de DC que muestra a Superman, Wonder Woman y Batman en lo que parece ser la Atalaya de la Liga de la Justicia.

La película animada de Injustice se estrenará durante este año directamente en el mercado hogareño.