La película de Enola Holmes con Millie Bobby Brown y Henry Cavill legará a Netflix

Netflix acaba de adquirir los derechos para estrenar una nueva producción protagonizada por Millie Bobby Brown (Stranger Things) y Henry Cavill (The Witcher). Se trata de Enola Holmes, una película producida por Legendary Entertainment que también contará con Sam Claflin (Me Before You) y Helena Bonham Carter (Fight Club).

Esta película está basada en la saga literaria The Enola Holmes Mysteries y se centrará en la historia de la hermana adolescente de Sherlock, quien también es una detective y en esta oportunidad tendrá en encontrar a su madre que desapareció misteriosamente.

Pero obviamente resolver ese caso no será sencillo para Enola y eventualmente se verá atrapada en una conspiración “que podría alterar el curso de la historia política”.

Netflix anunció la adquisición de la película mediante un tweet donde además recordó que la película será dirigida por Harry Bradbeer (Fleabag, Dickensian).

La película de Enola Holmes ya se filmó, pero Netflix aún no fija una fecha para su estreno.