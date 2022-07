La película de Star Wars dirigida por Taika Waititi comenzaría sus filmaciones a comienzos de 2023

A pesar de lo que ha expresado el director en sus más recientes declaraciones, llegando a asegurar que no tendría problemas si la película no llega a concretarse, un newsletter de The Hollywood Reporter asegura que el Star Wars de Taika Waititi se concretará en el corto plazo.

Según múltiples fuentes a las que tuvieron acceso, en THR sostienen que les han confirmado que ese proyecto comenzará sus filmaciones a comienzos de 2023. Claro que plantean que la advertencia habitual con Lucasfilm es que los planes pueden cambiar.

Por ahora no se conocen detalles sobre la historia que realizará Waititi en colaboración con la guionista Krysty Wilson-Cairns. Sin embargo, se ha establecido que esta no tendrá relación con la saga de los Skywalkers, por lo que se espera una película de Star Wars muy distinta a lo habitual. En ese sentido, en junio de este año el director ya planteó que: “para que el universo de Star Wars crezca, tiene que expandirse”.

“No creo que sirva de nada en el universo de Star Wars haciendo una película en la que todo el mundo dice: ‘Oh, genial, bueno, esos son los planos del Millennium Falcon, ah, esa es la abuela de Chewbacca’. Todo eso está solo, eso es genial, aunque me gustaría tomar algo nuevo y crear algunos personajes nuevos y simplemente expandir el mundo, de lo contrario parece que es una historia muy pequeña”, remarcó el director.

La película dirigida por Taika Waititi comenzó a rumorearse durante el año 2020, aunque finalmente fue confirmada en la presentación de Disney para sus accionistas realizada a fines de 2020.