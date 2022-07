A Taika Waititi no le preocuparía la posibilidad de que su película de Star Wars nunca se concrete

Durante los últimos años se han anunciado un montón de proyectos de Star Wars para el cine que abarcan desde la película de Rogue Squadron de Patty Jenkins hasta la trilogía de Rian Johnson y la abandonada saga que pretendían comandar David Benioff y D.B. Weiss, los showrunners de Game of Thrones. Pero, para bien o para mal, hasta ahora ninguna de esas producciones se ha concertado y aún existen dudas sobre cuál será la siguiente película de Star Wars en llegar al cine.

Como recordarán, tiempo atrás Kathleen Kennedy indicó que la cinta de Star Wars dirigida por Taika Waititi tendría la misión de marcar el regreso de la franquicia espacial a la pantalla grande. No obstante, el propio director puso en duda esas ambiciones y ahora, en una reciente conversación con The New York Times, el cineasta contó que eventualmente su proyecto podría derrumbarse.

“Estoy tratando de escribir la idea de Star Wars en este momento. Tengo que ver cómo va eso porque una vez que lo envíe, eso podría determinar cuándo se hace o si se hace, incluso”, dijo Waititi.

Dada la reputación de Waititi sería fácil dejar aquella preocupación como un comentario en tono de broma del director. No obstante, en una entrevista paralela con Rolling Stone el responsable de Jojo Rabbit repitió ese sentimiento.

Así, al ser consultado sobre la posibilidad de que su película sea descartada como otros proyectos, dijo: “me puede pasar a mi Y creo que el Taika (de) hace 10 años estaría muy asustado y nervioso ante la perspectiva de eso. Pero si no está bien, no está bien”.

“Si no está listo, no está listo. (Con) Star Wars, no quiero apresurarme. Es algo en lo que no me gustaría saltar y no sentir que es único, es mi película y tiene sentido. Porque eso sería un desastre. Estoy escribiendo en este momento. Así que haré todo lo posible para tener una idea que a todos les encante”, agregó Waititi.

Por ahora se desconoce cuál será la trama de la película de Star Wars de Waititi. De hecho ni siquiera hay claridad sobre en qué época de la saga estará ambientada, pero tiempo atrás el director dijo que no quería quedarse en la repetición de personajes y ahora admitió que sabe que será difícil complacer a los fanáticos.

“Nunca voy a complacer a los fans”, señaló Waititi. “Sabes, no quiero meterme con algo que es tan preciado. Además, sientes que tienes que investigar mucho... y yo no tengo tiempo. [Risas] Quiero decir, hay miles de libros que se han escrito, estos volúmenes de libros sobre Star Wars con todos esos personajes. Simplemente no tengo tiempo para repasarlos. Así que no puedo decir, ya sabes, con confianza, que sería capaz de hacer algo muy parecido a lo que todo el mundo conoce. No prometo que no voy a hacer algo así. Solo digo: sería más fácil para mí no hacer eso”.

En estos momentos Disney tiene reservadas fechas para lanzar películas de Star Wars en 2023, 2025 y 2027. Pero aún es misterio qué proyectos finalmente ocuparán esos puestos ya que aparte de la cinta de Waititi, proyectos como Rogue Squadron, la película producida por Kevin Feige y la trilogía de Rian Johnson seguirían en pie.