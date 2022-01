La película live-action de He-Man ahora será presentada por Netflix

La nueva película de Masters of the Universe ya no será desarrollada por Sony ni tendrá a Noah Centineo en el rol titular.

El portal Deadline informó que la película ahora será desarrollada por Netflix y comenzará sus filmaciones a mediados de este año. Al mismo tiempo, Kyle Allen, quien tuvo un rol menor en West Side Story, tendrá la tarea de interpretar al Príncipe Adam/He-Man.

Por ahora se contempla que la dupla compuesta por Adam y Aaron Nee (The Lost City) se mantengan como directores, a partir de un guión que co-escribieron junto a David Callaham (Shang-Chi, Wonder Woman 1984).

El sitio también informó que Sony mantendrá los derechos de exhibición en cines de la película para China, por lo que en esa zona del mundo la película podrá ser vista en la pantalla grande tras su confirmación en el streaming.

Consideren que Netflix ya ha presentado múltiples programas animados relacionados a Masters of the Universe, incluyendo una aclamada serie de She-Ra y la continuación de la serie clásica de He-Man a manos de Kevin Smith.