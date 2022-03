La película live-action de He-Man será “salvaje y loca” y tomará como referencia a Thor: Ragnarok

Como este proyecto ha experimentado varios cambios desde su anuncio en 2018, actualmente no existen muchos detalles y certezas sobre lo que ofrecerá la nueva película live-action de He-Man. Sin embargo, parece que eso está comenzando a cambiar ahora que Netflix se consolidó como el hogar de este proyecto.

Después de todo, un par de meses después de que se revelara que ese streaming será la plataforma de esta película, los directores de la nueva aventura live-action de He-Man finalmente hablaron un poco sobre sus aspiraciones.

Concretamente, durante una entrevista con el portal /Film, Adam y Aaron Nee (The Lost City) contaron que quieren que esta nueva cinta de He-Man sea capaz de capturar aquello que hizo tan popular a los juguetes y la serie original del personaje.

“Es una propiedad salvaje y loca, y queríamos mantenerla salvaje y loca”, dijo Aaron Nee. “Tienes a estos personajes extravagantes, pero lo que también queríamos mantener es lo que era experimentar esos juguetes y esas caricaturas como niños. Mientras que como niños nos lo tomamos completamente en serio, ahora estamos tratando de descubrir ¿qué era lo que nos hacía sentir entonces? Ese empoderamiento que nos hizo sentir y esa especie de asombro con los ojos muy abiertos de las cosas increíbles que pueden suceder, y los mundos increíbles que puedes encontrar. Y por eso queremos ese salvajismo, pero también el tipo de reverencia y amor por (la franquicia de He-Man), con el que lo vimos a través del filtro de nuestros ojos de niños”.

En esa línea, Aaron Nee continuó añadiendo: “Esas cosas (las propiedades de los Amos del Universo) no fueron solo grandes éxitos debido a un marketing inteligente o algo por el estilo. Aprovecharon algo primitivo, algo fundamental sobre nosotros cuando éramos niños. Si los creadores lo hicieron accidentalmente o por brillantez, no importa. No importa. Aprovecharon algo y eso es a lo que estamos tratando de aferrarnos, ¿cuál fue esa chispa dentro de nosotros, cuando éramos niños? Y entonces, queremos eso, en su esencia, esa conexión humana muy básica que tenemos, no diremos: ‘Bueno, ahora somos adultos. Entonces, realmente no podemos tener un personaje llamado Ram-Man, realmente no podemos tener a Fisto’. En cambio, es como: ‘No, vamos a tener eso, pero ¿Cómo te involucras como todo el tipo de salvajismo y locura, pero lo haces con amor y cariño?’.

Si con eso aún no se pueden hacer una idea respecto a cómo será esta película que contará con Kyle Allencomo He-Man, /Film dice que Adam Nee sostiene que la película se realizará “con corazón”, pero conservará “la irreverencia, la tontería y la naturaleza salvaje de la propiedad”. Todo mientras también comparó el tono de este proyecto con Thor: Ragnarok, al primera película del dios del trueno que Taika Waititi dirigió para Marvel Studios.

Esta película de He-Man y los Amos del Universo aún no tiene una fecha de estreno.