La películas de Rebuild of Evangelion encabezan los estrenos que llegarán a Amazon Prime Video en enero

¿Quieren prepararse para el estreno de Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time? Si bien la última película del Rebuild of Evangelion todavía no tiene una fecha de estreno en Latinoamérica, durante esta semana Amazon Prime Video anunció que las tres cintas que hasta ahora componen la saga llegarán a su catálogo el próximo mes de enero.

Es decir, en el mes del estreno de Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time en Japón, los fanáticos de este lado del mundo podrán ver a Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo en Amazon Prime Video.

Pero, si su ánimo de principios de año no está como para repetirse o conocer a esas películas, Amazon Prime Video tiene más estrenos para enero de 2021 y los puedes conocer a continuación.

Series

American Gods - Temporada 3 (11 de enero)

De Brutas, Nada - Temporada 2 (15 de enero)

En el corredor de la Muerte - Temporada 1 (29 de enero)

Películas