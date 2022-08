La Policía de Vermont acusó a Ezra Miller de robo con allanamiento de morada

Mientras Warner Bros sigue determinado a estrenar la película de The Flash en cines durante el próximo año, Ezra Miller continúa sumergiéndose en polémicas y problemas con la justicia.

Esta vez la policía del estado de Vermont en Estados Unidos reveló que Miller tendrá que acudir a tribunales debido a nuevas acusaciones en su contra que incluyen robo y allanamiento de morada.

Concretamente en un reporte que se publicó esta semana la Policía de Vermont explica que durante el pasado 1 de mayo recibieron una denuncia de robo en una residencia en County Road y al llegar a ese sitio “los hallazgos iniciales indicaron que se sustrajeron varias botellas de alcohol del interior de la residencia mientras los propietarios no estaban presentes”.

A raíz de eso se inició una investigación que entre sus pruebas consideró videos de cámaras de seguridad y testiminios que en última instancia permitieron que la policía encontrara “causa probable para acusar a Ezra M. Miller del delito grave de robo con allanamiento de morada en una vivienda desocupada”.

Si bien el delito habría ocurrido en mayo, recién este 7 de agosto las autoridades de Vermont pudieron localizar a Miller para citarlo a comparecer ante la División Criminal de Bennington del Tribunal Superior de Vermont el próximo 26 de septiembre.

Hasta el momento Miller no he entregado declaraciones sobre esta nueva causa en su contra, pero recuerden que este procedimiento se suma a la detención y acusaciones contra el intérprete en Hawaii, además de los recursos que han interpuesto los padres de Tokata Iron Eyes y un niño de 12 años. Todo mientras que Miller deberá comparecer ante la División Criminal de Bennington del Tribunal Superior de Vermont en septiembre. pintarían una preocupante imagen sobre el estado mental del actor señalando que no solo habría mantenido una especie de culto en Islandia, sino que también estaría circulando armado y en un estado de paranoia por Estados Unidos.