El jefe de Warner Bros Discovery confirmó que The Flash de Ezra Miller llegará al cine

Con todo lo que ha sucedido en Warner Bros Discovery en el último tiempo, una de las grandes dudas sigue siendo el destino que tendrá la película de The Flash. No solo por la forma en que estaba planeada para generar un reinicio del universo cinematográfico, sino que también por todo lo que iba a sembrar para el futuro con la inclusión del Batman de Michael Keaton y, obviamente, los cambios que podrían implementarse por la controversia existente en torno a Ezra Miller.

Pero en el marco del más reciente informe financiero, el director ejecutivo de Warner Bros Discovery, David Zaslav, ratificó que The Flash llegará a cines a diferencia de la cancelada película de Batgirl. Aún con las denuncias y polémicas policíacas que han involucrado a su protagonista.

“El grupo Warner Bros Motion Pictures tiene una IP y una historia fantásticas: están cumpliendo 100 años. El grupo DC, el de animación, además de toda la biblioteca de Warner, significa que estamos buscando traer a la compañía de regreso y producir películas de alta calidad”, explicó el ejecutivo ante una consulta realizada sobre la decisión tomada con la película de Batgirl.

“DC está en la parte superior de la lista para nosotros. Batman, Superman, Aquaman, Wonder Woman: estas son marcas conocidas en todo el mundo. Nos hemos reestructurado con un equipo que tendrá un plan de 10 años centrado solo en DC, al igual que Alan Horn y Bob Iger hicieron junto con Feige en Disney. No vamos a estrenar una película antes de que esté lista. No vamos a estrenar una película cada trimestre. Pero DC es algo que creemos que podemos mejorar. Tenemos algunas grandes películas de DC por venir: ‘Black Adam’, ‘Shazam’ y ‘Flash’”, agregó.

Pero que la película llegue a cines no significa que el futuro de la versión de Ezra Miller esté asegurado, ni que la película se mantendrá tal como está. Por ahora el ejecutivo no ha profundizado al respecto, pero lo claro es que los nuevos planes para DC no son los mismos que existían cuando la película de The Flash fue impulsada para crear un reinicio del universo DC y alejarse completamente de lo hecho por Zack Snyder.