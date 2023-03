La próxima película de Jordan Peele se estrenará en diciembre de 2024

Pese a que todavía no hay detalles sobre su premisa o título, la próxima película de Jordan Peele ya tiene una fecha de estreno.

Esta semana Universal anunció que la nueva película del director de Get Out y Nope será lanzada el próximo 25 de diciembre de 2024 en los cines de Estados Unidos.

Con aquel estreno navideño lo nuevo de Peele compartirá cartelera con Avatar 3, una cinta que debería llegar a los cines el 20 de diciembre de 2024; y Sonic the Headhog 3, una producción que también debutará 20 de diciembre del próximo año.

Pero aquello probablemente no será un factor de preocupación para el director o Universal ya que la carrera de Peele tras las cámaras ha contemplado tres películas: Get Out, Us y Nope. Todas cintas que han gozado de una buena recepción crítica y por parte del público con sus propuestas que explorar diferentes áreas del terror.

En ese sentido, es probable que aunque ya hay una fecha de estreno, el misterio en torno a cómo será lo siguiente de Peele no desaparecerá pronto y muchas interrogantes se mantendrán hasta la navidad de 2024.