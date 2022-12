La próxima semana llegará un nuevo tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse

Buenas noticias para todos los que están esperando por noticias de Spider-Man: Across the Spider-Verse, y es que según fue dado a conocer la próxima semana llegará un tráiler de la película.

Según dieron a conocer a través de Twitter, el nuevo treáiler llegará el próximo 13 de diciembre, es decir el martes de la próxima semana.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, la secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse, contará con seis estilos de animación dominantes para contar su historia.

Recientemente un reporte apuntaba a que la película contaría con versiones de Peter Parker de las películas como de los videojuegos.

Spider-Man: Across The Spider-Verse se estrenará en junio de 2023 y en 2024 será seguida por Spider-Man: Beyond Spider-Verse