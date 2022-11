¿Qué se puede esperar de Spider-Man: Across The Spider-Verse? Con Spider-Man: Into the Spider-Verse como la predecesora directa de esa película, claramente las expectativas son altas no solo en términos de historia y personajes, sino que también en materia de animación, colores y diseño.

Pero aunque todavía no hay tantos adelantos de la película para deducir cómo resultará su propuesta, recientemente se enfatizó que Spider-Man: Across The Spider-Verse tratará de replicar y elevar lo que hizo su predecesora.

Después de todo, en un reciente artículo de Empire, se señaló que Spider-Man: Across The Spider-Verse tendrá seis estilos de animación dominantes para contar su historia Multiversal.

“La primera película tenía un estilo de animación que domina la película. Esta película tiene seis”, comentó el productor Phil Lord. “Así que estamos tomando esas herramientas, agregando todo lo que aprendimos en The Mitchells Vs The Machines y luego haciéndolas crecer aún más para acomodar la ambición de esta película. Lo cual es sorprenderte cada vez que ingresas a un nuevo entorno, y también implica asegurarte de que el estilo de la película refleje la historia y que las imágenes estén impulsadas por sentimientos, a diferencia de un proyecto de arte intelectual. ¡Que también lo es, por cierto!”

Si bien por ahora no hay un listado definitivo de todos los estilos que se plasamarán en Spider-Man: Across The Spider-Verse, Empire explicó que en lo que respecta a las dimensiones que Miles Morales y compañía visitarán en la película estarán:

Mumbattan en la Tierra -50101 con su look inspirado en los cómics de India

Nueva York de la Tierra de Spider-Man 2099 con un aspecto futurista influenciado por los diseños de Syd Mead

La Tierra -65 de Gwen Stacy con “un estilo de lavado de acuarela que recuerda a las portadas de sus cómics”, según el productor Christopher Miller.

Spider-Man: Across The Spider-Verse se estrenará en junio de 2023 y en 2024 será seguida por Spider-Man: Beyond Spider-Verse