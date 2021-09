La Purga 6 ya está avanzando según Frank Grillo

En un par de años se cumplirá una década desde el estreno de la primera película de La Purga, pero aunque en un minuto se planteó que esta saga podría finalizar con The Forever Purge, ahora parece que una nueva entrega ya está en desarrollo.

Siguiendo a las declaraciones de James DeMonaco sobre sus ideas para una eventual sexta película de La Purga, el actor Frank Grillo aprovechó una entrevista con el podcast de The Playlist para confirmar que La Purga 6 ya estaría en desarrollo.

“¡Comprometido! Nos comprometimos a hacer eso: La Purga 6 con la dirección de (James DeMonaco)“, dijo Grillo al ser consultado sobre una nueva película de esta franquicia. “(La Purga 6) está centrada en el personaje de Leo Barnes. Estoy emocionado. (DeMonaco) me va a enviar el guión. Lo acaba de terminar. Entonces, sí, estoy realmente emocionado por eso”.

“Me encanta hacer las películas de La Purga. Estoy emocionado, me llamaron y me dijeron que James quería dirigir una más y yo dije: ‘Ni siquiera me lo digas. Estoy dentro’”, señaló el actor.

La Purga 6 aún no es anunciada de manera oficial, pero al sumar estas declaraciones de Grillo con los comentarios anteriores de DeMonaco todo apunta a que este universo todavía no planea despedirse.