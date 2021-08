La secuela de The Old Guard ya tiene directora

Netflix finalmente oficializó la realización de una secuela de The Old Guard, la adaptación del cómic del mismo nombre que se transformó en una producciones más vistas durante el año pasado en el servicio de streaming.

Realizada en alianza con la productora Skydance, la secuela contará con una nueva directora. De acuerdo a información de Deadline, la nueva encargada será Victoria Mahoney, quien previamente trabajó en series como Lovecraft Country y The Morning Show, además de ser la directora de segunda unidad de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Mahooney tomará el relevo por parte de Gina Prince-Bythewood, quien dirigió la primera entrega, pero decidió no volver para la secuela. En ese sentido, como parte del comunicado, Prince-Bythewood explicó que se mantendrá como productora y considera que quedó “en buenas manos”.

Greg Rucka, el escritor del cómic dibujado por Leandro Fernández, volverá para escribir la adaptación de su obra. También será uno de los productores ejecutivos.

Además, por ahora Charlize Theron, Kiki Layne y el resto del elenco están terminando sus negociaciones para volver al elenco de esta historia de inmortales que se han involucrado en diversos conflictos históricos a lo largo de los siglos.