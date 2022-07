¡La segunda parte de Dune finalmente comenzó su rodaje!

El momento que muchos fanáticos estaban esperando desde que salieron del cine en octubre de 2021 finalmente ha llegado y este lunes se anunció el inicio oficial del rodaje para la segunda parte de la adaptación de Dune dirigida por Denis Villeneuve.

Aunque durante la semana pasada aparecieron algunas fotos de la producción que adelantaron la caracterización de la actriz Florence Pugh como la Princesa Irulan en la película, este 18 de julio recién se anunció el inicio oficial de las filmaciones para la producción que buscará terminar de adaptar a la novela original de Dune de Frank Herbert.

“Estamos rodando. La producción de Dune: Part Two ha comenzado”, señaló la cuenta oficial en Twitter de la película.

Aunque Dune: Part Two (o Dune: Parte Dos) no fue confirmada hasta después del estreno de Dune en octubre de 2021, Villeneuve estaba planeando la película desde que comenzó a trabajar en su adaptación de la historia de Paul Atreides por lo que este pronto inicio del rodaje no solo calza con ese progreso, sino que confirma los plazos que el propio director y otros integrantes de la cinta habían tanteado.

Además de volver a mostrar a Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya y Josh Brolin en sus papeles de la primera película, Dune: Part Two sumará a su elenco a Florence Pugh como la Princesa Irulan, Lea Seydoux como Lady Margot, Christopher Walken como El Emperador y Austin Butler como Feyd-Rautha.

El estreno de Dune: Part Two está programado para el 17 de noviembre de 2023 en Estados Unidos y su guión fue escrito por el guión propio Denis Villeneuve junto a Jon Spaihts.