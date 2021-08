La segunda temporada de What If...? planea incorporar a las películas de la Fase 4 de Marvel Studios

Hasta la fecha Disney Plus solo ha presentado dos episodios de What If...?, su nueva serie animada vinculada al Universo de Marvel Studios. Pero en la víspera del estreno de su tercer capítulo el propio presidente de la compañía detrás del MCU reafirmó que existen planes para una segunda temporada e incluso tanteó lo que podría abordar aquel ciclo.

En una entrevista con el portal Screen Rant a propósito del estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Kevin Feige fue consultado respecto cómo se relacionará la “Fase 4″ del MCU y la exploración del Multiverso con una segunda temporada de What If ...?

“Eso es lo divertido de tener la serie de What If ...? ahora, que podemos explorar preguntas así“, respondió Feige. “Y diré tal y como la temporada 1 está aprovechando las películas y las historias de la MCU que han visto hasta este momento, la temporada 2 definitivamente incorporará películas de la Fase 4”.

La “Fase 4″ de Marvel Studios contempla a Black Widow, WandaVision,The Falcon and the Winter Soldier y Loki además de todas las películas y series que se han anunciado hasta la fecha incluyendo desde la mencionada Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings hasta proyectos que aún parecen lejanos como Guardianes de la Galaxia Vol 3.

En ese sentido, mientras aún no hay claridad respecto cuándo finalizará la “Fase 4″ del MCU y también se desconoce cuándo podría llegar una segunda temporada de What If ...? en estos momentos solo se podría especular respecto a qué historias podrían dar pie a narraciones alternativas bajo la premisa de What if...?. No obstante, cabe recordar que los encargados de la serie ya plantearon que una eventual segunda temporada también ofrecería más de Captain Carter.