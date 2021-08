La historia de Peggy como Capitana Carter abarcará varias temporadas de What If...?

En lo que hasta ahora ha sido la continuidad principal del universo de Marvel Studios la historia de Peggy Carter aparentemente concluyó con su baile junto a Steve Rogers en el final de Avengers: Endgame. Sin embargo, por cortesía de la serie animada What If...?, la Agente Carter no solo volverá con un nuevo papel y en una nueva realidad, sino que aparentemente también será el foco de varias historias.

Con miras al estreno del primer episodio de What If...? el productor ejecutivo de la serie, Brad Winderbaum, explicó que Capitana Carter, que será el rol que Peggy tendrá en la serie, será una figura clave para la premisa de historias alternativas de este programa.

“Creo que nos dimos cuenta al principio del desarrollo a medida que comenzábamos a obtener los guiones (de AC Bradley) y empezamos a ver el arco de la serie de que iba a haber un personaje que surgiría y se volviera más importante”, dijo Winderbaum (vía CBR). “No es más importante que el resto, pero tenía una fuerte relación con The Watcher, quien es realmente nuestra fuerza impulsora detrás de la serie, y ese (personaje) es la Capitana Carter”.

What If...? todavía no estrena su primera temporada, pero ya hay planes para un segundo ciclo que habrían dejado claro que la historia de esta versión de Peggy abarcará varias temporadas.

“Cuando comenzamos a desarrollar la segunda temporada, nos dimos cuenta de que la Capitana Carter iba a ser el personaje que volveríamos a visitar en cada temporada y continuaría esa aventura”, comentó Winderbaum. “Obviamente, estamos contando una historia en un lienzo gigante y multiversal así que nunca se sabe realmente quién va a aparecer, dónde y cuándo. Es una antología, pero siempre hay oportunidades para hacer conexiones divertidas”.

La primera temporada de What If...? debutará el 11 de agosto, contará con 10 episodios y su propuesta incluirá las voces de varios actores que han figurado en las distintas apuestas live-action del MCU.