La serie de Alien de Noah Hawley se desarrollará en La Tierra

El director, productor y guionista Noah Hawley, reconocido por su trabajo en series como Legion y Fargo, se adentrará en el terreno de Alien. ¿Lo más llamativo? Su propuesta será realizada directamente para la pantalla chica.

Ahora, en una entrevista con Vanity Fair, Hawley confirmo de partida que la serie no girará en torno a Ellen Ripley, el clásico personaje interpretado por Sigourney Weaver. De acuerdo al escritor, la historia de la teniente se contó a la perfección y no existe nada que agregar al respecto.

En todo caso, lo más importante de lo expuesto en la entrevista es el hecho de que esta nueva serie también se desarrollará en la Tierra, un escenario nuevo para la franquicia de Alien. “Las historias de Alien siempre están atrapadas... atrapadas en una prisión, atrapadas en una nave espacial. Pensé que sería interesante abrirlas un poco para que sea más inmediata la apuesta de: ¿Qué sucede si no puedes contenerlas?“, explicó.

Por ahora se han desarrollado los guiones de los dos primeros episodios, mientras que se espera que la producción pueda comenzar durante el segundo trimestre de 2022. En ese sentido, Hawley destacó que el largo proceso de pre-producción se debe al nivel de calidad de los efectos especiales.

Para finalizar, y dando indicios de sus intereses para abordar en torno a la franquicia, el creador destacó que Alien “se trata de la humanidad atrapada entre nuestro pasado primordial y parasitario y nuestro futuro de inteligencia artificial, y ambos están tratando de matarnos. Aquí tienes a los seres humanos y no pueden avanzar y no pueden regresar. Eso me parece realmente interesante“.