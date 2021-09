La serie de Cassian Andor incluirá “caras conocidas” según Diego Luna

Disney Plus todavía no fija una fecha concreta para el estreno de Andor, sin embargo, Diego Luna ya confirmó que la nueva serie centrada en su personaje de Rogue One terminó sus filmaciones.

En una entrevista con el portal Deadline, el actor ratificó que el rodaje de la serie de Cassian Andor está lista y abordó cómo fue rodar esta apuesta en el contexto de la pandemia.

“Para ser honesto, ha sido una gran bendición hacer este trabajo y hacerlo en estas circunstancias”, dijo Luna. “Tuve la oportunidad de trabajar con un equipo del que no podría estar más orgulloso y admirar más. Es un momento duro para estar ahí afuera rodando y tuvimos mucha suerte. Hemos terminado con el rodaje ahora y estamos preparando (la serie) para que el público la vea”.

Pese a que a raíz de los eventos de Rogue One el final de la historia de Cassian Andor está claro, todavía no se conocen muchos detalles sobre lo que abordará la trama de esta serie. En ese sentido, Luna anticipa que los fanáticos podría encontrarse con otras caras conocidas de la franquicia aparte del personaje titular.

“Definitivamente verás caras conocidas”, señaló Luna. “Puedo contarte sobre este proyecto como ningún otro porque no puedo estropear el final si ya has visto (Rogue One). No importa lo que diga, no puedo arruinar el final“.

“Si bien no puedo decir mucho, lo que puedo decirles es que la experiencia fue literalmente una transformación para mí. Es algo que realmente quería hacer y que pensé que no iba a poder hacer. Estoy más que feliz”, concluyó el actor.

Andor aún no tiene una fecha de estreno específica y, más allá de las fotos del set y el vistazo detrás de escenas que se presentó en el marco de los anuncios de Disney para sus inversionistas en 2020, aún no hay otros acercamientos a su propuesta. Pero, aunque aún no hay nada comprometido, quizás se podría revelar un poco más al respecto en el avance sobre el futuro de Star Wars que Disney Plus mostrará en noviembre.