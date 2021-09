Shang-Chi and the Legend of Ten Rings estará disponible desde noviembre en Disney Plus

Shang-Chi and the Legend of Ten Rings ya tiene una fecha para su debut en Disney Plus. Si bien la película más reciente de Marvel Studios contó con un estreno exclusivo en cines, durante esta semana la compañía confirmó que estará disponible sin costo adicional a partir del próximo mes de noviembre en su streaming.

Particularmente en el contexto de una presentación recogida por el portal Deadline el CEO de Disney, Bob Chapek, reveló que Shang-Chi and the Legend of Ten Rings llegará a Disney Plus el próximo 12 de noviembre.

Pero aunque el debut de la nueva película del MCU esta entre lo más llamativo, Chapek quiere que los fanáticos se preparen para más novedades ya que el 12 de noviembre también será conocido como el “Disney Plus Day”.

Según el ejecutivo el “Disney Plus Day” será un día para celebrar a esa plataforma donde se realizarán lanzamientos de contenido nuevo “cada una de nuestras cuatro franquicias clave”.

Así, como precisa una publicación de Disney Plus en Twitter, mientras Shang-Chi encabezará las novedades por el lado de Marvel, también se lanzará un “vistazo especial” a lo que está preparando esa compañía. Todo mientras también se divulgará un “vistazo especial” a las novedades de Star Wars, se presentará un nuevo corto de Los Simpson, debutará la nueva versión de Mi Pobre Angelito y el nuevo ciclo de The World According to Jeff Goldblum, entre otras cosas.

El modelo de estrenos de Disney ha sido uno de los más comentados en el contexto de la pandemia debido a todo el tema con la demanda de Scarlett Johansson por el estreno de Black Widow. Sin embargo, después de apostar por algunos lanzamientos simultáneos con extra o estrenos directos en streaming, días atrás Disney confirmó que el resto de sus estrenos para este 2021 serán exclusivos en cines.

No obstante, aunque cintas como Los Eternos contarán con ventanas de 45 días, apuestas como Encanto contarán con períodos de exhibición aún más cortos y llegarán a Disney Plus 30 días después de su debut en cines.