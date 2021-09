Es oficial: Disney estrenará a Los Eternos y otras cinco películas exclusivamente en cines

Los rumores finalmente se confirmaron y durante este viernes Disney aseguró que Los Eternos tendrá un estreno exclusivo en cines.

Esta medida de la Casa de Mickey Mouse llega después de que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, la película más reciente de Marvel Studios, consiguiera buenas cifras de recaudación durante su primer fin de semanas y se sumara al buen paso por la cartelera estadounidense de cintas como Free Guy.

En ese sentido, según recoge The Wrap, Disney aseguró el lanzamiento exclusivo en cines de otras cinco cintas aparte de Los Eternos y confirmó que apuestas como The Last Duel (octubre), West Side Story (diciembre), Ron’s Gone Wrong (octubre), The King’s Man (diciembre) y Encanto (noviembre) no debutarán simultáneamente en streaming.

No obstante, mientras Los Eternos, The Last Duel, West Side Story, Ron’s Gone Wrong y The King’s Man contarán con ventanas de 45 días de exclusividad para los cines, Encanto solo pasará 30 días disponible solo en la pantalla grande y desde el 24 de diciembre las personas también podrán ver esa cinta animada en Disney Plus sin costo adicional.

“Tras el tremendo éxito de taquilla de nuestras películas de verano, que incluyeron cinco de los ocho estrenos nacionales más importantes del año, estamos entusiasmados de actualizar nuestros planes cinematográficos para el resto de 2021”, dijo Kareem Daniel, presidente de Disney Media & Entertainment Distribution. “A medida que la confianza en la asistencia al cine continúa mejorando, esperamos entretener al público en los cines, al tiempo que mantenemos la flexibilidad para darles a nuestros suscriptores de Disney

Plus el regalo de ‘Encanto’ en esta temporada navideña”.

Los Eternos se estrenará en noviembre.