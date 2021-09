Los Eternos tendría un estreno exclusivo en cines a raíz de la recaudación de Shang-Chi

Disney todavía no anuncia nada de manera oficial, sin embargo, un nuevo reporte sostiene que la compañía estaría determinada a presentar a Los Eternos exclusivamente en cines.

De acuerdo al newsletter de Matthew Belloni, un ex-editor de The Hollywood Reporter, el CEO de Disney, Bob Chapek, y el jefe de distribución de Disney, Kareem Daniels, habrían decidido que Los Eternos tendría un estreno exclusivo en cines y no se presentará simultáneamente en Disney Plus con Premier Access como sucedió con Black Widow.

“Después de que el CEO de Disney, Bob Chapek, básicamente desafió a Shang-Chi a desempeñarse bien en los cines durante el fin de semana del Día del Trabajo, y ganó $ 94 millones a nivel nacional, no podría poner a Los Eternos en Disney Plus el mismo día, ¿verdad?”, escribió Belloni en su newsletter (vía IGN). “Me dijeron que Chapek y el jefe de distribución Kareem Daniels tomaron una decisión sobre el destino de la película de noviembre, y de hecho recibirá una presentación exclusiva en cines”.

“Los agentes de Marvel, Kevin Feige y Angelina Jolie, pueden exhalar ahora”, agregó.

Es decir, aunque aún no hay nada oficial, este reporte sostiene que debido al buen desempeño de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings durante su primer fin de semana en cartelera, Disney apostaría por presentar a Los Eternos solo en cines durante el próximo mes de noviembre.

Dicha decisión claramente no solo iría en línea con el interés del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y la directora Chloe Zhao por presentar a esta nueva cinta en cines, sino que claramente también podría servir para evitar complicaciones legales como lo que sucedió con Scarlett Johansson y el estreno simultáneo de Black Widow en el streaming de la Casa de Mickey Mouse.