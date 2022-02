La serie de El Pingüino para HBO Max comenzaría “poco tiempo después” del final de The Batman según Colin Farrell

Aunque todavía faltan algunos días para que el mundo conozca a la versión de El Pingüino interpretada por Colin Farrell, HBO Max ya está trabajando en una nueva serie que se enfocará en aquel personaje.

Aquel proyecto aún no tiene un título oficial ni cuenta con una fecha de estreno, sin embargo, en el contexto de la promoción de The Batman, Farrell no dudó en anticipar algunos de los aspectos de su propuesta.

Durante una conversación con ET, el actor detrás de Oswald Cobblepot contó que la serie “todavía está temprano en el proceso de creación de este mundo”.

Pero aunque perfectamente podrían ocurrir cambios de aquí al estreno de este spin-off de The Batman, Farrell se atrevió a adelantar la ambientación del programa e indicó que actualmente se planea que esta historia arranque poco después del final de la nueva película del hombre murciélago.

“Tenemos que adentrarnos en lo que lo convirtió en el hombre que es. Y también, creo que continuará donde terminó esta película”, dijo el actor. “Creo que continuará poco tiempo después del último cuadro de esta película. Vamos a dar un pequeño giro a la izquierda hacia el mundo de Oz y cómo está empezando a soñar con llenar un potencial vacío de poder que puede existir”.

El Pingüino no será el villano principal de The Batman, por lo que claramente habría espacio para avanzar con el personaje tras la película y Farrell estaría bastante entusiasmado al respecto.

“Es un personaje muy encantador y explora las vulnerabilidades”, señaló. “Su violencia es evidente, su propensión a la violencia y su capacidad para usarla como herramienta es evidente, pero (también) hay que ver que todos tenemos debilidades. Cada persona. Y para poder encontrar esa ubicación, explorar alrededor sería divertido”.

The Batman se estrenará este 2 de marzo.