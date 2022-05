La serie de Green Lantern aún estaría lejos del inicio de su rodaje

Parece que la espera por la serie live-action de Green Lantern está lejos de terminar. Si bien tiempo atrás surgieron rumores sobre potenciales fechas para el inicio del rodaje, ahora uno de los actores vinculado al proyecto que se está desarrollando para HBO Max señaló que por el momento ni siquiera habría un plazo para comenzar la producción.

Como recordarán, pese a que la serie de Green Lantern fue anunciada un par de años atrás, hasta la fecha solo se han confirmado dos integrantes de su elenco: Finn Wittrock como Guy Gardner y Jeremy Irvine como Alan Scott.

Recientemente Irvine conversó con Metro y, al ser consultado sobre si ya realizó las pruebas de vestuario para esa nueva serie de DC, el actor señaló que aún no conoce el traje del Linterna Verde original.

“Todavía no. Hasta donde yo sé, todavía no hay una fecha de inicio firme”, respondió Irvine. “Pero cuando me ofrecieron el papel, dijeron que iban a tardar unos dos o tres meses en hacer el traje”.

La serie de Green Lantern esta avanzando con Seth Grahame-Smith y Marc Guggenheim como parte de su equipo creativo y se espera que además de Guy Gardner y Alan Scott, su trama incluya a personajes como Sinestro, Jessica Cruz, Simon Baz y Killowog.