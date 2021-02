La serie de Peacemaker sumó dos nuevos integrantes a su elenco

La serie de Peacemaker comenzó sus filmaciones durante el pasado mes de enero, sin embargo, la producción que se presentará como un spin-off de The Suicide Squad sigue sumando integrantes a su elenco.

De acuerdo a Variety, durante esta semana Peacemaker sumó a Alison Araya (Riverdale, Arrow) como Amber y Lenny Jacobson (Narcos: Mexico, For all of Mankind) como Evan a su elenco.

Amber y Evan serán una pareja, no obstante, en una publicación en su cuenta de Twitter el director y creador de la serie, James Gunn, advirtió que la relación de ambos no será muy sana.

“¡Bienvenidos al show Alison Araya, Lenny Jacobson y su matrimonio en pantalla increíblemente disfuncional! Esto va a ser divertido”, señaló el director.

Peacemaker se enfocará en la historia de origen del personaje titular quien será interpretado por John Cena en la serie y la nueva película del Suicide Squad.

El elenco de Peacemaker también contará con Danielle Brooks, Chris Conrad, Jennifer Holland, Steve Agee, Robert Patrick y Chukwudi Iwu, entre otros. La serie actualmente se está filmando y se espera que debute en enero de 2022 a través de HBO Max.