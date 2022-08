La serie de She-Hulk mostrará un “lado más ligero” de Daredevil

Sin duda uno de los elementos más esperados de She-Hulk: Attorney at Law es la aparición de Matt Murdock y es que por primera vez después de la cancelación de la serie del personaje volveremos a ver a Charlie Cox en el traje de Daredevil en el contexto del programa enfocado en las aventuras de Jennifer Walters.

Pero el Diablo de Hell’s Kitchen no solo contará con un renovado traje para su aparición en la serie de She-Hulk, sino que también tendrá una actitud diferente a aquella versión del personaje que encabezó la serie que fue emitida por Netflix.

Durante una entrevista con le portal The Direct la guionista principal de She-Hulk: Attorney at Law, Jessica Gao, habló sobre la participación de Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil en la serie y después de reiterar que no podía creer que Marvel Studios la autoriza para usar el personaje, Gao tanteó cómo será la aparición del vigilante.

“Charlie es muy maravilloso. Está dispuesto a hacer lo que sea y es un actor maravilloso y un ser humano maravilloso”, dijo Gao. “Fue muy divertido de traerlo a él y a Daredevil a nuestro mundo porque la gente ya ha visto a un Daredevil que es muy dramático, un poco intenso, muy oscuro y temperamental. Y fue muy divertido poder hacerlo - y hacemos esto con cada cameo de personaje de la MCU- los tomamos del entorno en el que los conoces, que es un papel mucho más dramático y orientado a la acción, mucho más en el lado serio, y los traemos a nuestro mundo y pueden jugar en el tono de She-Hulk. Y pudimos explorar y pudimos ver un lado más ligero de ese personaje”.

Si bien es probable que ese lado “más ligero” de Daredevil termine molestando a algunos seguidores del personaje, como bien señala Gao aquel cambio de tono es algo que She-Hulk buscaría hacer con todos sus personajes por lo que probablemente, después de la pincelada de Matt Murdock que nos dio Spider-Man: No Way Home tendremos que esperar hasta Echo o Daredevil: Born Again para averiguar cómo será definitivamente el Diablo de Hell’s Kitchen en el MCU.

She-Hulk: Attorney at Law se estrenará este 18 de octubre en Disney Plus.