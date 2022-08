Daredevil: Born Again comenzaría sus filmaciones en mayo de 2023

Parece que los próximos meses serán todo un deleite para los fanáticos de Daredevil y es que además de la anticipada participación de Charlie Cox como Matt Murdock en la serie de She-Hulk y el retorno del personaje junto a Kingpin en la serie de Echo, ya tenemos un plazo para el inicio del rodaje de Daredevil: Born Again.

Como recordarán, durante la edición 2022 de la Comic-Con de San Diego, Marvel Studios confirmó que está trabajando en una nueva serie de Daredevil que será protagonizada por Charlie Cox y Vincent D’Onofrio, quienes encabezaron el cancelado programa del personaje que Marvel Televsion realizó para Netflix.

Esa nueva serie se llamará Daredevil: Born Again y, de acuerdo a un reciente reporte de Production Weekly, su rodaje comenzará en mayo de 2023.

Daredevil: Born Again tendrá 18 episodios y aunque su relación con la serie de Netflix aún no está clara, su premisa probablemente tomará hilos de las apariciones de Matt y Fisk en el resto del MCU que hasta ahora incluyen a Spider-Man: No Way Home y Hawkeye.

El equipo creativo de Daredevil: Born Again será comandado por Matt Corman y Chris Ord (Cover Affair) como guionistas, y la serie aún no tiene una fecha concreta de estreno aunque llegará en 2024 como parte de la “Fase 5″ del MCU.