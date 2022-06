La serie de The Last of Us terminó sus filmaciones

Tal y como se había anticipado durante la presentación de The Last of Us en el “Summer Game Fest 2022″, la serie que pretende llevar a la pantalla chica al famoso videojuego de Naughty Dog terminó sus filmaciones durante el viernes recién pasado.

Siguiendo lo que el creador del juego y director de la serie Neil Druckmann había adelantado en el “Summer Game Fest 2022″, ahora Craig Mazin confirmó la conclusión del rodaje.

“¡¡¡¡¡¡¡Eso es todo!!!!!!!”, escribió Mazin en su cuenta de Twitter ante lo que Bella Ramsey, la actriz tras Ellie, respondió con un gif del juego.

La serie de The Last of Us comenzó su rodaje a mediados de 2021 y desarrolló gran parte de sus filmaciones en la ciudad de Calgary en Canadá. Si bien hasta el momento solo se han mostrado un par de fotos oficiales de su propuesta, por cortesía del rodaje en exteriores ya hay varios vistazos a Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie.

La serie de The Last of Us contará con Mazin y Druckmann como directores de algunos episodios. Todo mientras que su elenco también contemplará a Gabriel Luna como Tommy, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Anna Torv como Tess y Jeffrey Pierce como Perry, además de Troy Baker y Ashley Johnson en papeles que aún no son revelados.

The Last of Us se emitirá mediante HBO y HBO Max, pero aún no tiene una fecha de estreno.