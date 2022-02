La serie live action de Dungeons & Dragons ficha al director de Red Notice

La serie live action de Dungeons & Dragons tiró los dados y avanzo varios pasos al conseguir un nuevo talento en su equipo.

De acuerdo Variety, el director de las películas Red Notice (Alerta Roja) y Skyscraper (Rascacielos: rescate en las alturas) ha sido elegido para escribir y producir el episodio piloto de la serie, además de encargarse de la producción ejecutiva y de supervisar el programa en general.

La franquicia de Dungeons & Dragons tendrá además una película que será protagonizada por Chris Pine, Michelle Rodriguez y Hugh Grant que se estrenaría el 2023.

Todo indica, que el plan general es que tanto la serie como el largometraje estén conectados y que además se produzca más contenido en el futuro, creando así una gran saga interconectada basada en el juego de mesa. Previamente, existió una película de Dungeons & Dragons en el 2000, sin embargo fue tanto un fracaso comercial como en la crítica especializada.

Previamente se había revelado que la serie live-action contará con Derek Kolstad (John Wick) a cargo del guion de varios episodios. En marzo del año pasado, el escritor compartió un poco su visión de lo que sería la serie, en la cual hizo alusión a las películas de Rambo y de Star Wars, refiréndose a que prefiere que haya un desarrollo escalonado a lo largo de la serie en vez de que los fanáticos reciban todo de un golpe:

“En la primera ‘Star Wars’, escuchaste sobre Jabba the Hutt y no lo ves hasta la tercera porque te lo ganaste en ese punto, y cualquiera que haya sido el presupuesto para la tercera en comparación con la primera, a quién le importa, ¿verdad? Y creo que en Dungeons and Dragons, que tiene esta comunidad masiva y dedicada de acólitos, no quiero arrojar todo de repente a la pantalla y decir: ‘Aquí está el buffet’. Preferirías mantener la historia íntima. Cuando piensas en nuestras películas favoritas, prefiero hacer primero la versión de ‘First Blood’ (refiriéndose a las películas de Rambo). Es un tipo en el bosque que es perseguido. Y es muy pequeño, pero aludes a otras cosas a través de la conversación”, declaró el escritor.

De acuerdo al sitio Deadline, la filmación de la película producida y financiada por Paramount, terminó hace poco. Las nuevas series que vengan tendrán el objetivo de complementar lo visto en las próximas entregas cinematográficas.