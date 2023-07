La serie Star Wars: The Acolyte recién llegaría en el segundo trimestre de 2024

A pesar de que desde Lucasfilm no han tanteado oficialmente un marco de tiempo proyectado para el lanzamiento de su serie Star Wars: The Acolyte, un nuevo reporte plantea que la serie no saldrá en el corto plazo.

De acuerdo a información de Bespin Bulletin, los jefes de Disney+ proyectan que la serie de televisión tenga un lanzamiento durante el segundo trimestre de 2024. Es decir, entre abril y junio del próximo año.

Sin embargo, también reconocen que la actual huelga de escritores y guionistas de Hollywood podría terminar provocando que el lanzamiento sea postergado, pese a que la producción terminó sus grabaciones el pasado 6 de junio.

Nada de lo anterior es oficial de todas formas. Lo único claro es que “The Acolyte” busca ser un proyecto de Star Wars con un enfoque único y desconocido dentro de la franquicia: una historia de Star Wars sin el foco de una guerra, lo que planteó un desafío para el equipo creativo.

Situada en los tiempos de la Alta República, la showrunner Leslye Headland ha enfatizado que la serie se alejará de esa narrativa tradicional de conflictos galácticos, optando por una dirección diferente en la que explorará una lucha más íntima entre los Jedi y una malévola fuerza oculta que va extendiendo silenciosamente su influencia.