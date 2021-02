La sexta temporada de Legends of Tomorrow se estrenará en mayo

La sexta temporada de Legends of Tomorrow por fin tiene una fecha de estreno. Después de meses de incertidumbre respecto al regreso de la serie, The CW anunció que las aventuras de los viajeros del tiempo regresarán el próximo 2 de mayo en Estados Unidos.

Es decir, Legends of Tomorrow volverá varios meses después de la mayoría de las series del Arrowverso y en particular su debut será dos meses después del estreno de la séptima temporada The Flash.

Por supuesto, esta no es la primera vez que Legends of Tomorrow se presenta después del resto de las series del Arrowverso y, con una séptima temporada confirmada, evidentemente esto tampoco afectará a su continuidad.

En ese sentido, solo queda recordar que los próximos episodios de la serie incursionarán en el terreno de los extraterrestres de la mano de la abducción de Sara Lance al final de la sexta temporada, contarán con un par de personajes nuevos e incluso contemplarán la aparición de David Ramsey (Diggle en Arrow) como un misterioso personaje.