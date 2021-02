The Flash, Batwoman y Legends of Tomorrow aseguraron nuevas temporadas

El CEO de The CW ya lo había anticipado, pero este miércoles finalmente se dio a la confirmación final. En un escenario marcado por la pandemia, The CW decidió renovar a la mayoría de su parrilla programática.

Según recoge The Hollywood Reporter, eso implica que el canal aseguró la realización de nuevas temporadas de un montón de series que obviamente incluyen a la mayoría de sus apuestas inspiradas en los cómics de DC.

Es decir, el canal aprobó la realización de la octava temporada de The Flash, la séptima temporada de Legends of Tomorrow y la tercera temporada de Batwoman.

Como podrán notar, en ese listado no figuran Supergirl y Black Lightning ya que ambas series terminarán este año con sus próximas temporadas. Por otra parte, The CW todavía no renueva a la serie más reciente del Arrowverso, Superman & Lois, porque esa decisión no depende solo de aquel canal, pero de todas maneras aprovecharon de dar luz verde para la realización de dos episodios más en la primera temporada por lo que ahora el programa se presentará con un total de 15 episodios.

Del grupo de series del Arrowverso que ya fueron renovadas, solo Batwoman ha logrado estrenar su temporada más reciente y mientras The Flash tiene pendiente el debut de su séptimo ciclo para el próximo mes de marzo, aún no hay una fecha concreta para el regreso de Legends of Tomorrow.

En ese sentido, esta renovación pretendería darle espacio a los equipos creativos de las series para trazar sus historias. Todo mientras que en el caso de The Flash también establece que la serie se extenderá más allá de lo que se estimaba en base al contrato de Grant Gustin, el actor tras Barry Allen.

“Aunque solo llevamos unas pocas semanas en la nueva temporada (televisiva), queríamos tener una ventaja estratégica en la próxima temporada con estas renovaciones tempranas, lo que permite a nuestros equipos de producción comenzar a diseñar arcos de la historia y contratar personal, y al mismo tiempo, continuar brindándonos un calendario sólido y estable para construir para la próxima temporada“, comentó sobre la renovación el CEO de The CW, Mark Pedowitz.

Aparte de las series del Arrowverso, estos son los otros programas que fueron renovados por The CW: