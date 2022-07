La sexta temporada de Rick and Morty será “más canónica” y una “recompensa a los fanáticos” según Justin Roiland

¿Qué se puede esperar de la sexta temporada de Rick and Morty? Por ahora no tenemos un tráiler que nos permita anticipar en qué situaciones estará el dúo titular en los nuevos episodios que debutarán en septiembre, sin embargo, recientemente el co-creador de Rick and Morty, Justin Roiland, prometió que la sexta entrega de esta producción será bastante emocionante para los fanáticos.

En una entrevista con el portal IGN, Roiland confesó que la quinta temporada de Rick and Morty fue difícil para el equipo debido a la muerte del productor J. Michael Mendel en 2019.

“La temporada 5 fue extraña. Perdimos a Mendel”, comentó Roiland. “Fue difícil. Nos lanzaron por un bucle. Eso fue... sí. Si hablo más, comenzaré a llorar”.

En ese sentido, aunque Roiland sostiene que la quinta temporada de Rick and Morty no es mala, también prometió que el sexto ciclo será mejor y tendrá elementos que entusiasmarán a los fanáticos como un mayor apego al canon del programa y un ritmo más clásico.

“Diré que (la sexta temporada) es un poco más canónica”, dijo Roiland. “Realmente recompensa a los fanáticos del programa que han estado viendo hasta este punto... Así que creo que finalmente volvimos al ritmo de Rick and Morty, y creo que la temporada 6 es... yo no pensé particularmente que la Temporada 5 fuera mala, pero la Temporada 6 es increíble. Realmente es una temporada de calidad”.

Roiland agregó que cree que en el próximo ciclo también hay episodios que servirán como un buen “punto de entrada” para los potenciales nuevos seguidores de Rick and Morty. No obstante, no adelantó nada más sobre la historia del siguiente ciclo.

La sexta temporada de Rick and Morty se estrenará en septiembre.