La sexta temporada de Rick and Morty se estrenará en septiembre

Ya pueden comenzar a contar los días para el regreso de Rick and Morty. Si bien aún no tenemos un tráiler para los siguientes episodios de la serie, esta semana Adult Swim confirmó la fecha de estreno para la sexta temporada de Rick and Morty.

A través de las redes sociales oficiales del programa se anunció que el sexto ciclo de Rick and Morty comenzará a emitirse el domingo 4 de septiembre en Estados Unidos.

Pese a que aún no hay una fecha oficial para el retorno de la serie en Latinoamérica, generalmente los episodios de Rick and Morty no tardan en llegar a esta región y actualmente el programa creado por Justin Roiland y Dan Harmon se puede seguir en HBO Max.