La Switch está “justo en la mitad de su ciclo de vida” según el presidente de Nintendo

El presidente actual de Nintendo, Shuntaro Furukawa, dijo en una conferencia de ganancias de la compañía que la Nintendo Switch se encuentra en la mitad de su ciclo comercial. También planteó que buscarán evitar la caída del año seis que ha afectado las ventas de sus consolas pasadas como lo fue con la Nintendo Wii.

“Switch está justo en la mitad de su ciclo de vida y el impulso de este año es bueno. Switch está lista para romper un patrón de nuestras consolas anteriores que vieron cómo se debilitaba el impulso en su sexto año en el mercado y seguir creciendo” dijo Furukawa.

Gracias a las declaraciones del presidente de Nintendo, podemos entender que seguirán viniendo grandes títulos a la consola, como lo son The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Bayonetta 3, Splatoon 3 y Kirby y la tierra olvidada que llegarán justamente este año.

Si bien, la consola híbrida le queda mucho por entregar, Nintendo ya piensa en lo que será su próxima consola. De hecho, a principios de este noviembre del pasado año, la compañía afirmó que ya está trabajando en el concepto de su siguiente consola, la cual debería llegar en esta década.

Hasta el momento, solo se sabe que Nintendo planea ofrecer nuevas formas de entretenimiento en su próximo producto. Algo que tiene sentido ya que con la Wii se implementaron los controles de movimiento, con la Wii U existió el GamePad que ofrecía una jugar con una segunda pantalla y por supuesto, el concepto híbrido de la Switch.

La Nintendo Switch goza de buenos números financieros, ya que recientemente se confirmó que la consola alcanzó las 103,5 millones de unidades vendidas, lo que la convierte en la quinta consola más vendida de toda la historia.