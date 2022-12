La tercera temporada de Superman & Lois se estrenará el 14 de marzo

Siguiendo la confirmación de la fecha de estreno para la última temporada de The Flash, The CW reveló qué día debutará la tercera temporada de Superman & Lois.

Durante este miércoles el canal anunció que el próximo ciclo de Superman & Lois se estrenará el próximo 14 de marzo en Estados Unidos.

Por ahora se desconoce si esta será o no la última temporada de Superman & Lois, pero su sinopsis promete que las cosas volverán a complicarse para Clark Kent y su familia en esta historia.

Concretamente la descripción para el regreso de Superman & Lois dice:

“La tercera temporada de Superman & Lois comienza semanas después de la aplastante derrota de Ally Allston por parte de Superman. Clark (Tyler Hoechlin) y Lois (Elizabeth Tulloch) ahora trabajan juntos en The Smallville Gazette y disfrutan de la vida de un pueblo pequeño. Pero la dicha romántica de los Kent solo arroja luz sobre cuán aislado puede ser ‘el secreto’, mientras Chrissy (Sofia Hasmik) lucha por equilibrar un nuevo interés amoroso y su amistad con Lois. Sin embargo, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal de Lois se pone a prueba cuando una misión encubierta revela un enemigo mortal que promete cambiar a la familia Kent para siempre. Superman movería el cielo y la tierra por su familia, pero con un villano tan despiadado, incluso eso podría no ser suficiente. Mientras tanto, los chicos de Kent se ven empujados en direcciones opuestas cuando Jordan (Alex Garfin) descubre lo que realmente significa una identidad de superhéroe y Jonathan (Michael Bishop) busca un propósito más allá del campo de fútbol. En medio de toda esta agitación, John Henry (Wolé Parks) está obsesionado por el pasado de su doppelgänger, lo que tiene consecuencias peligrosas para él y Natalie (Tayler Buck). Lana Lang (Emmanuelle Chriqui) y Kyle (Erik Valdez) redefinen su familia después de la separación, mientras que Sarah (Inde Navarrette) explora lo que les depara el futuro a ella y a Jordan ahora que sabe la verdad sobre sus poderes. Habiendo aprendido por las malas que no se puede confiar en nadie más para trabajar con Superman, el general Samuel Lane (Dylan Walsh) recupera su puesto en el Departamento de Defensa, solo para enfrentar su propio conflicto al trabajar con su nieto, Jordan”.

Recuerden que la tercera temporada de Superman & Lois cambiará al actor que interpreta a Jordan Kent, pero al parecer eso no será un tema en la trama. Todo mientras que se espera que la serie siga emitiéndose mediante HBO Max en Latinoamérica.

Finalmente, mientras aún no hay un tráiler para el regreso de Superman & Lois, The CW también anunció que el mismo 14 de marzo estrenará Gotham Knights, su nueva serie inspirada en los cómics de DC que no está relacionada con el videojuego del mismo nombre.