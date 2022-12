La última temporada de The Flash finalmente se estrenará en febrero

Finalmente tenemos una fecha oficial de estreno para la última temporada de The Flash. Pese a los rumores que posteriormente fueron descartados, la serie del velocista escarlata no volverá en enero y recién presentará su noveno ciclo en febrero del próximo año.

Concretamente, según reporta The Wrap, el primer episodio de la novena temporada de The Flash se estrenará el 8 de febrero de 2023 en Estados Unidos.

“The Flash será recordado como uno de los mejores programas en la historia de The CW, y todos los involucrados en su excelente carrera de nueve temporadas deberían estar muy orgullosos”, dijo Brad Schwartz, presidente de entretenimiento de The CW Network. “El equipo ha entregado una temporada final épica, llena de muchos giros, estrellas invitadas y sorpresas que deleitarán a todos los fanáticos. Ahora es el momento de ponerse al día y disfrutar de este fantástico viaje final junto al hombre más rápido del mundo”.

La novena temporada de The Flash solo tendrá 13 episodios que serán emitidos semanalmente en Estados Unidos y su historia incluirá una trama con Red Death como uno de los villanos centrales. La serie de The Flash comenzó en 2014 como parte del Arrowverso y con su conclusión marcará el final de esa saga televisiva que incluyó a Arrow, Legends of Tomorrow, Batwoman y Supergirl.