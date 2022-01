Las franquicias de Activision Blizzard que pasarán a ser parte de Microsoft

Durante la jornada de este martes un verdadero terremoto se vivió en el mundo del gaming y es que desde Microsoft anunciaron que comprarían Activision Blizzard por 68,7 mil millones. Con esto algunas de las franquicias más conocidas del mundo de los videojuegos como Call of Duty y Warcraft pasarán a formar parte de los estudios de Xbox.

Sin duda, uno de los juegos más importantes que pasarán a formar parte de Xbox cuando se concrete la venta es World of Warcraft, el popular MMORPG que tiene Activision Blizzard y que cuenta con millones de jugadores en todo el mundo. En el mismo universo de Warcraft, es que también se encuentra HearthStone el juego de cartas inspirado en la franquicia, y por supuesto los juegos de estrategia, que en 2020 contaron con Warcraft III: Reforged, pero no han tenido un nuevo juego en más de una década.

Otra importante franquicia es Call of Duty, la cual en la actualidad cuenta con entregas anuales, siendo la última de estas Call of Duty: Vanguard. Junto con esto, es que la franquicia también cuenta con el popular Battle Royale, Warzone, así como el juego para móviles Call of Duty: Mobile.

El hero shooter, Overwatch, será otro de los juegos que se sumarán a Xbox con esta adquisición, juego que actualmente no se encuentra en su mejor momento, y que está a la espera de Overwatch 2, una secuela que busca devolver la vida a la saga.

Pero si hablamos de sagas olvidadas, sin duda hay que mencionar Starcraft, otra popular franquicia de Activision Blizzard, y que no ha contado con un nuevo juego en años. la última entrega fue StarCraft: Remastered, una versión mejorada del primer título.

El listado sigue con otra importante franquicia, Diablo, la cual actualmente tiene en camino Diablo IV, la cual continuará con la historia principal de la saga. El juego por el momento continúa sin fecha de lanzamiento.

Otras Franquicia que sin duda hay que mencionar es Crash Bandicoot, y es que su protagonista fue un icónico de PlayStation en los 90′, protagonizando recordados comerciales.

El listado finalmente lo acompañan franquicias como Spyro, Tony Hawk Pro Skater, y los juegos para móviles de King, entre los cuales se encuentra Candy Crush.