Las novedades y propuesta de Hora de Aventura con Fionna y Cake según su showrunner Adam Mutom

Esta semana finalmente se concretará el estreno de Hora de Aventura con Fionna y Cake, la nueva serie que dará un foco completamente distinto a las historias que previamente caracterizaron a la popular serie original que concluyó en 2018.

Protagonizada por las versiones alternativas los personajes de la serie principal, esta nueva propuesta del streaming HBO Max y el canal Cartoon Network presentará un viaje en el multiverso luego de que la humana Fionna y la gata Cake quedan en la mira de un poderoso enemigo que quiere eliminarlas. Y en el medio de todo eso estará el antiguo Rey Helado, Simon Petrikov, quien será convocado para prestarles ayuda.

Ante ese escenario, Adam Mutom, quien fue showrunner de Hora de Aventura desde la quinta temporada, conversó con Mouse precisamente sobre lo que propondrá esta nueva serie que promete darle un vuelco a la historia y tantear terrenos no explorados por la anterior serie.

Algunas personas pensaron que no había más que pensar sobre Hora de Aventura, ¿Cómo fue el proceso para seguir creando historias en este universo luego de que la historia principal ya concluyó?

- Creo que es un desafío hacerla que sea más atractiva e inspiradora, en vez de intentar volver a contar partes de la historia o centrarse demasiado en personajes que sienten que han contado la mayor parte de su historia. El resto sería simplemente llenar vacíos. Muchas de las ideas que presentamos después de la serie se centraron en otros personajes y en otros tonos.

Y, ya sabes, es un mundo tan grande que tienes la sensación de que la gente vivía sus vidas en segundo plano, incluso cuando no estaban frente a la cámara. Así que, en su lugar, los sigo y cuento historias que Finn y Jake nunca habrían hecho. Como si eso fuera una especie de línea de base para preguntarse: ¿por qué es esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Y en qué puede ser diferente de lo que hemos hecho antes? Porque sí, definitivamente no quieres arriesgarte a pisar lo que has hecho antes y si sientes que tienes una conclusión satisfactoria, todo lo que puedes hacer es estropearlo si no lo manejas con cuidado.

¿Es imprescindible ver la serie original para entender y disfrutar ésta nueva serie?

- Espero que no, creo que no es imprescindible, creo que definitivamente te daría un poco más de contexto, pero no lo sé. Si lo tratas como tarea, nadie querrá hacerlo. Así que creo que, con suerte, incluimos suficiente información contextual, para que si alguien viene al programa por primera vez no se sienta completamente perdido, pero definitivamente se trata de una especie de construcción sobre los personajes que hemos establecido durante esas 10 temporadas.

Siento que simplemente los personajes aludirán a cosas que podrían parecer una historia de fondo que no veremos en la cámara, pero luego te darás cuenta de que es un episodio de la quinta temporada de Adventure Time. Y si vieras ese episodio, tal vez tendrías una comprensión ligeramente diferente, pero con suerte no es un requisito. La referencia en sí no es el chiste. La referencia es simplemente tener un poco de trasfondo y nos sentiremos como si estuviéramos construyendo un mundo para alguien que acaba de llegar por primera vez.

¿Y qué sorpresas puede esperar un fanático de siempre de Hora de Aventuras en esta nueva serie?

- Creo que verás personajes, especialmente como Simon (ex Rey Helado), de una manera en la que ni siquiera tuviste la oportunidad de ganar en la serie original porque fue el Rey Helado la mayor parte del tiempo. Entonces, está la versión de Simon que realmente solo viste un puñado de veces y generalmente era como un flashback o, ya sabes, una aparición única. Entonces esto es más como, ¿cómo sería él? Como si lo hubieran arrojado a un mundo mágico, mil años fuera de su propio tiempo y como si lo tratara de manera un poco más realista, sino más bien fundamentado.

No es una situación realista, pero la gente puede identificarse con sentirse fuera de lugar y sabes que en un lugar donde no conocen a nadie, se sienten fuera de tiempo, sin cosas. Creo que la forma en que se relacionan estos personajes puede ser diferente a la de la serie original, y eso puede resultar sorprendente para algunos. No lo sé, es difícil saber qué sorprenderá a la gente.

Creo que como público nos han entrenado para esperar ciertas cosas cuando hay un elemento del Multiverso en la historia. Esperas que vea una versión de esta persona. Con suerte, no pondrán los ojos en blanco cuando escuchen que hay como un casco del Multiverso. Porque eso es algo que establecimos en la serie original, y ha sido divertido volver atrás y mostrar dónde estarían esos mundos 12 años después de la última canción.

¿Cómo nació Fionna y Cake? Porque vemos que es un mundo completamente diferente al que estamos acostumbrados en Hora de Aventura, y vemos un mundo moderno con otro tipo de sociedad. ¿Puedes explicar más sobre este cambio del mundo fantástico y medieval a una versión más moderna?

- Sí, sentí que ese sería el punto de partida más diferente: tener un mundo que no sea mágico. Y luego, inmediatamente surgiría la pregunta de por qué es así. Lo planeamos desde el principio, pero por cierto no respondemos. Y la razón por la que es así está fuera del desarrollo de la trama de la serie original, eso nos dio la oportunidad de tener una razón por la cual sería así.

Los primeros cuatro episodios exploran por qué este mundo es así. Y, aunque no hayas visto la serie original, ojalá esa sea la pregunta. Aún puedes seguir. Y también fue simplemente: ‘Sí, que no habíamos hecho eso’, hemos mostrado el mundo, el mundo real, o un mundo más real, en flashbacks y esas cosas, pero fue cosa de imaginar lo que sería Hora de Aventura si fuese una especie de comedia de guerra en un período de tiempo determinado y eso era algo que realmente no habíamos hecho, y quiero decir, tiene un propósito dentro de esta seire, pero también como concepto, Realmente no hemos hecho esto.

Me gustaría preguntar algo más ligado a algunos personajes de fondo de Hora de aventuras, ¿vamos a ver más de las princeas que fueron menos desarrolladas como la Princesa Slime, la Princesa Hotdog y las demás?

- Quiero decir, si tenemos una línea de tiempo larga, sí, veremos todo en algún momento, pero trata de pensar en esto: hay princesas en esta serie, pero no me gusta que fuera el enfoque principal, especialmente con la forma en que empezamos. él. No parecía que hubiera una especie de analogía clara para las princesas en este mundo, pero me gustan esos personajes. Así que creo que hemos presentado ideas antes en las que se centraban de manera más destacada, sin duda, pero no sé si eso será una parte tan importante de este episodio.

Siempre me gustó la idea de que hay mil millones de princesas y muy pocas reinas porque es algo así como autodeclarado como si un reino pudiera ser cualquier cosa. Un reino podría ser, ya sabes, un pequeño corral para perros o podría ser un castillo de dulces gigante o puede ser un depósito de chatarra y nadie realmente lo cuestionó.

Fue como, sí, ella es la princesa de este lugar, tenemos que respetarla a ella y a su título. Eso es algo muy encantador en la serie original, pero no encajaba del todo en esta extraña versión. Con suerte, algún día podremos visitarlos, porque escribimos una historia para la princesa Hotdog, pero eso no ha recibido luz verde.

Finalmente, ¿veremos algunos personajes al que les han cambiado el género? Como Dulce Princesa, que aquí tiene una variante alternativa de Dulce Príncipe

- Sí, definitivamente, algunos de los personajes que hemos visto en la serie verán su versión de este universo alternativo. Y a veces incluso, ya sabes, dos grados menos, ya ves, son un universo alternativo y una versión humana de cómo se vería la Princesa Músuclos

Y muchos de ellos son como, ya sabes, un sabor para el mundo y puedes apuntarlos en el fondo si los notas. Pero si no lo sabes, es simplemente: ‘Oh, ese es un diseño de personaje genial. Me pregunto de qué se trata’.

Hora de Aventrura con Fionna y Cake se estrenará este 31 de agosto con episodios disponibles en HBO Max. También serán emitidos en Carton Network a las 21:00 hrs.