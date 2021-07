Las películas del Rebuild of Evangelion destacan en los estrenos de Amazon Prime Video para agosto

Preparen su mejor manta y alimento para subir el ánimo que Amazon Prime Video finalmente fijó un nuevo plazo para la llegada de las películas del Rebuild of Evangelion a su plataforma.

En el marco de sus novedades para el próximo mes de agosto, el streaming anunció que concretará el estreno de Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance, Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo y Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time en las siguientes semanas.

Pero como la llegada de Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time al streaming ya se había anticipado, si están buscando otros títulos para agregar a su lista durante agosto, las novedades de Amazon Prime Video incluyen varios títulos llamativos.

En primer lugar, siguiendo en el mundo del anime, el streaming lanzará a Weathering With You, la película de 2019 de Makoto Shinkai (Your Name). Todo mientras que por el lado de las series incorporará a Kevin Can F ** K Himself, la segunda parte de la cuarta temporada de The Good Doctor y una serie mexicana de zombies llamada S.O.Z: Soldados O Zombies.

Además, por el lado de las películas, Amazon Prime Video incorporará a su catálogo a Songbird, la película inspirada en la pandemia del coronavirus y que fue producida por Michael Bay, además de The Angry Birds Movie 2.

Finalmente, la plataforma también presentará más de Borat 2 y lanzará un documental sobre el actor Val Kilmer.

Para más detalles puedes revisar un listado con los estrenos de Amazon Prime Video para agosto de 2021 a continuación:

El Reality - 1 de agosto

Pa Quererte (Temporada 1) - 1 de agosto

Todo Lo Invisible - 5 de agosto

Cruel Summer - 5 de agosto

S.O.Z: Soldados O Zombies - 5 de agosto

The Good Doctor - Temporada 4 (Parte 2) - 5 de agosto

Val - 5 de agosto

Modern Love (Temporada 2) -13 de agosto

Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone -13 de agosto

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance -13 de agosto

Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo -13 de agosto

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time -13 de agosto

The Angry Birds Movie 2 - 15 de agosto

Nueve Perfectos Desconocidos - 20 de agosto

Después De Ti - 20 de agosto

Pequeñas Victorias - 20 de agosto

Songbird - 20 de agosto

Weathering With You - 20 de agosto

Safer At Home - 21 de agosto

Kevin Can F**K Himself - 27 de agosto