Amazon Prime estrenará Evangelion: 3.0+1.0 el próximo 13 de agosto

El año pasado en Amazon Prime Video anunciaron que su plataforma sería el hogar de las películas de Rebuild of Evangelion. A pesar de que aquello finalmente no se concretó, ya que se esperaba para enero de este año, ahora el streaming confirmó el lanzamiento de la última película de la saga.

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, la cuarta producción que debutó este año en cines en Japón, concretará su lanzamiento el próximo 13 de agosto en más de 200 países del mundo según consta en Deadline.

Obviamente, como parte de este anuncio, Amazon también ratificó que finalmente tendrá al resto de las películas: Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone, Evangelion: 2.22 You Can (Not) Advance y Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo.

Evangelion: 3.0+1.0 marca el fin de la saga que reconstruye a Evangelion, presentando una historia alternativa a lo que pudo verse en la serie original y películas como The End of Evangelion.

A la fecha, la cuarta entrega se ha transformado en la más lucrativa de todas, superando los $80 millones de dólares de recaudación solo en Japón.