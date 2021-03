Las primeras impresiones del Snyder Cut de Justice League dicen que es mucho mejor que la versión cinematográfica

Mientras los fanáticos tendrán que esperar hasta este jueves para conocer a la versión de Justice League de Zack Snyder, durante la semana pasada algunos críticos ya tuvieron la oportunidad de ver la película y no dudaron en compartir sus opiniones al respecto en redes sociales.

Estos comentarios que siguen la tradición de las impresiones sobre los estrenos de películas y series esperadas, apuntan a distintos elementos del denominado “Snyder Cut”, sin embargo, parecen dejar un simple y claro consenso: esta edición sería mejor que aquella que llegó a los cines en 2017.

De hecho, varios críticos comentaron que vieron más de una vez a la película pese a que su duración es cercana a las cuatro horas.

Así, aunque obviamente cada quien tendrá su veredicto final del “Snyder Cut”, a continuación pueden leer algunas de las primeras reacciones sin spoilers sobre Zack Snyder’s Justice League.

Erik Davis de Fandango: “Ahora puedo decir que he visto Zack Snyder’s Justice League y es muy superior a la versión cinematográfica original. Desarrollo de personajes enriquecido, mucho mejor acción, una historia coherente y algunos momentos increíbles. Definitivamente un visionado largo, pero nunca me cansé de ella. Bien hecho”.

Germain Lussier de i09: “Zack Snyder’s Justice League: La disfruté muchísimo. Es muy diferente e inquietantemente similar a la película original con casi todos los cambios y adiciones que mejoran los personajes y la historia. Mejores motivaciones. Apuestas más grandes. Es abultada pero superior y vale la pena esperar”.

Brandon Davis de Comicbook: “¡Vi (varias veces) Zack Snyder’s Justice League! La película es épica. Los personajes simplemente importan más. Tienen propósito y emoción. Los villanos intimidan. La cinematografía es hermosa. ¡Es emocionante! Es difícil creer que alguien pensara que esta historia debería ser desechada”.

Perri Nemiroff de Collider: “Zack Snyder’s Justice League es el corte más fuerte por lejos. Sí, es largo, pero durante la mayor parte de ese tiempo de ejecución de 4 horas, el material tiene un propósito. El corte de 2017 se salió con la suya con los personajes uniéndose simplemente porque era una película de superhéroes en equipo. Aquí, sin embargo, se gana a través de ritmos sinceros de llegar a entenderse unos a otros, descubrir cómo operar en equipo y transmitir bien que todos tenían algo por lo que luchar. Quedé absolutamente fascinada al ver que las imágenes incluidas en el corte de 2017 se vuelven más poderosas aquí”.

Umberto Gonzalez de The Wrap: “Zack Snyder’s Justice League de hecho existe, la he visto tres veces ahora, ¡Y es muy impresionante! ¡Me divertí mucho viendo cada vez y me sorprendió lo buena que es en realidad y lo bien que se desarrolla! Llena de acción, golpea todas las teclas y la música de Junkie XL es derechamente (emoji de fuego)”.

Kevin McCarthy: “Zack Snyder’s Justice League es una obra maestra. Snyder trae su brillante narración técnica y emocional a una asombrosa continuación de lo que construyó maravillosamente en Man of Steel y (Batman vs Superman). Gran mezcla de banda sonora y partitura. La relación de aspecto de 1,33 es increíblemente envolvente. Amé la Clasificación R”.

Richard Newby de The Hollywood Reporter: “Zack Snyder’s Justice League: un evento verdaderamente épico que se siente como un placer para la multitud incluso para los que no son fanáticos de Snyder. Si (Batman vs Superman) fue deconstrucción, JL es reconstrucción. Son los héroes de DC en su mejor momento. Sorprendente cantidad de ligereza y un sentido del corazón totalmente ganado”.

Matt Neglia de Next best picture: “Zack Snyder’s Justice League es un milagro de una película cuando se toma en cuenta cómo llegamos aquí y lo grandioso que es el producto final. Una epopeya de cuatro horas con imágenes deslumbrantes, una gran partitura, desarrollo y tono de personajes más consistentes. Se ha hecho justicia y Zack Snyder puede estar orgulloso”.

Andrew Dyce de Screen Rant: “Zack Snyder’s Justice League. Hermosa, audaz, paciente y muy decidida a dar dignidad a cada parte de su historia y personajes, está garantizado que inspirará el futuro de los éxitos de taquilla de fantasía. En otras palabras, todo lo que los fanáticos de Man of Steel y (Batman vs Superman) sabían hacia lo que se estaba construyendo”.

Zack Snyder’s Justice League se estrenará este 18 de marzo.