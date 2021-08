Las primeras reacciones de Shang-Chi elogian a Simu Liu y las escenas de acción

¿Qué se puede esperar de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings? Hasta ahora los adelantos y las declaraciones de los involucrados en la nueva película de Marvel Studios han anticipado que esta cinta no solo marcará el debut de un nuevo superhéroe en ese universo cohesionado, sino que también abordará elementos como la verdadera historia del Mandarín. Todo además de contemplar algunos regresos de caras conocidas del MCU.

Pero si con eso aún no tienen claro qué ofrecerá la película de Shang-Chi, quizás las primeras reacciones sobre la cinta puedan ayudarlos.

Durante el lunes pasado Marvel Studios realizó la premiere de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y como es tradición los reporteros que asistieron al evento no tardaron en compartir sus impresiones sobre la cinta a través de Twitter.

En general los cometarios son positivos para la cinta y la mayoría destacan tanto a las escenas de acción como el desempeño de Simu Liu en el papel titular por lo que, sin más preámbulos, pueden conocer las primeras impresiones sin spoilers sobre Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings a continuación.

Brandon Davis de Comicbook: “Shang-Chi es increíble ¡Esta película golpea todo lo que Marvel hace bien (ritmo, humor, personajes) y agrega acción como nunca antes habíamos visto en el MCU! Mucha gente está a punto de tener un nuevo héroe favorito de Marvel. Más oscura de lo esperado. Mucha diversión. ¡Integral para la fase 4 de MCU!”

Kirsten Acuna de Insider: “Shang-Chi es fantástica. Está llena de escenas de lucha increíbles, bellamente coreografiadas y llena de mujeres rudas. Prepárate para saber el nombre de Simu Liu si aún no lo sabes. Marvel tiene otro éxito en sus manos”.

Peter Sciretta de /Film: “Shang-Chi tiene algunas de las mejores escenas de lucha de cualquier película del MCU, a veces emocionantes, otras veces simplemente increíblemente hermosas. Simu Liu y Awkwafina son una combinación fantástica”.

Umberto Gonzalez de The Wrap: “Shang-Chi fue una maravilla! En realidad es la primera verdadera ‘película familiar’ de Marvel que tiene mucho corazón ¡Un montón de diversión, fantásticas coreografías de lucha y personajes agradables en abundancia!”

Wendy Lee Szany: “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings es fenomenal. Anímense. Cada escena de pelea / secuencia de acción es mejor que la anterior. Simu Liu abraza completamente el papel de superhéroe de Marvel. Imágenes asombrosas. Banda sonora asesina. Querrán ver esto en la pantalla grande”.

Scott Menzel de We Live Entertainment: “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings gana el título de la mejor película de superhéroes de 2021 hasta el momento. Las escenas de acción son simplemente espectaculares, especialmente la escena del tren y los rascacielos. Las mejores artes marciales que he visto en mucho tiempo. Simu Liu y Awkwafina son geniales”.

Steven Weintraub de Collider: “Shang-Chi es como ninguna película de Marvel que hayas visto. Me encanta que abra la puerta a un mundo nuevo del que no puedo esperar a ver más. Simu Liu literalmente patea mucho traseros y está perfectamente elegido. Pude que verla en IMAX esta noche y así es como quieres verla. Se veía y sonaba perfecto”.

Eric Goldman de Fandom: ”¡Realmente me gustó Shang-Chi! Hay muchas cosas que no están en los tráilers (tal vez quieran evitar los anuncios en las próximas semanas, me temo que mostrarán más) Y tiene su propia vibra y elementos distintivos que la hacen destacar y no sentirse como una historia de origen estándar. Y Simu Liu es un héroe increíble. Shang-Chi tiene algunos problemas de ritmo: a veces hay un poco de sensación de inicio / parada y partes lentas. Pero tiene muchas fortalezas en todo momento y, lo más importante, termina muy fuerte”.

Kristen Lopez de IndieWire: “¡Wow Shang-Chi Guau me enganchó! Divertida, visualmente impresionante, simplemente deslumbrante. Simu Liu lo saca del parque como lo hace Awkwafina. Además, debo reconocer a Tony Leung solo porque sí”.

Aaron Neuwirth: “¡Shang-Chi es una maravilla! Marvel ofrece una mezcla de películas de wuxia / fantasía / superhéroes que es mucho más divertida que la forma en que los tráilers la han estado vendiendo. Acción emocionante, gran reparto (Tony Leung manda, por supuesto). Esto es el MCU de nuevo haciendo lo suyo en un alto nivel nuevamente”.

Dorian Parks de Geeks of Color: “Shang-Chi es una aventura llena de acción que cumple todos los requisitos de los éxitos de taquilla del verano. Simu brilla trayendo a la pantalla grande un personaje de cómic muy esperado. La lucha es otro nivel y tiene algunos momentos divertidos a lo largo de ella”.

Dan Casey de Nerdist: “¡Shang-Chi pateó traseros! Ven por las escenas de lucha asesinas, el misticismo oscuro y el caos de las artes marciales, pero quédate para reflexionar sobre la familia, el dolor y el legado. ¡Todo el elenco es fantástico! Simu Liu es una superestrella. Tony Leung y Michelle Yeoh son tesoros internacionales”.

Drew Taylor: “Shang-Chi es un triunfo absoluto, inesperadamente espiritual y emocionalmente compleja, con algunas de las mejores escenas de acción del MCU. Simu Liu es tu nuevo vengador favorito y las innumerables influencias de la película (desde Jackie Chan hasta Hayao Miyazaki) dan sus frutos a lo grande). Asombroso”.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se estrenará en septiembre.